Autoriza Ramos Arizpe nuevos cambios de uso de suelo

En sesión ordinaria celebrada este lunes 10 de noviembre, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ramos Arizpe aprobó una serie de modificaciones de uso de suelo y ajustes en vialidades que permitirán el crecimiento ordenado de la ciudad, así como la instalación de nuevos parques y corredores industriales.

La reunión, encabezada por el presidente Manuel González y el secretario técnico David Valdés Álvarez, se llevó acabo en la Sala de Juntas del Edificio SARE y Desarrollo Urbano, donde se revisaron seis solicitudes presentadas por empresas y particulares, en su mayoría relacionadas con el desarrollo de infraestructura para la industria pesada y ligera.

Entre los puntos más destacados se aprobó el cambio de uso de suelo en una fracción del antiguo Rancho “San Lucas”, con una superficie de 371 mil 684 metros cuadrados, que pasará de uso agropecuario (PC) a industria pesada (P).

El proyecto, presentado por la empresa Promocon Construcciones y Desarrollos S. de R.L. de C.V., contempla la creación de un fraccionamiento industrial con capacidad para alojar nuevas empresas del sector manufacturero.

De acuerdo con la exposición técnica, la zona se ubica sobre el Libramiento Sur-Oriente de la carretera 57-D, en el tramo Carbonera–Ojo Caliente, y responde a la creciente demanda de predios industriales ante la llegada de inversiones nacionales y extranjeras.

El anteproyecto prevé destinar 75% del área total a lotes industriales, 16% a vialidades internas y una donación municipal del 7.5% para áreas verdes y equipamiento urbano.

Otro punto aprobado fue la eliminación de la vialidad denominada Calle Trueno, en el fraccionamiento Rincón de los Pinos, con el fin de ajustar el trazo urbano al plan vigente de conectividad con el Libramiento Nor-Poniente, según la solicitud presentada por Banco Monex como fideicomitente del desarrollo.

Asimismo, el consejo avaló los siguientes cambios:

• Ramos Arizpe Industrial Park: conversión de 65 mil m² de industria ligera (L) a industria pesada (P).

• Corredor Industrial Insignia: cambio de 5 mil 242 m² de industria pesada (P) a corredor urbano comercial y de servicios (CU-4).

• Colonia Manantiales del Valle: adecuación de 4 mil 200 m² de corredor urbano habitacional (CU-1) a corredor urbano mixto habitacional/comercial (CU-1/H-3).

• Fraccionamiento Bosques de Arriba: modificación de 20 mil m² de uso agrícola y agropecuario (AG/PC) a industria ligera (L).

Durante la sesión, los integrantes del consejo coincidieron en la importancia de mantener una planeación sustentable y ordenada del territorio, con especial atención al impacto ambiental, los escurrimientos pluviales y el cumplimiento del Plan Director de Desarrollo Urbano.