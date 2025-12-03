Autoridades refuerzan llamado contra la pirotecnia tras tragedia

Las autoridades han insistido en que estos artefactos pueden detonar aún sin manipulación directa, incrementando la posibilidad de incendios y explosiones

El secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho, expresó su preocupación tras el reciente accidente registrado en Pesquería, Nuevo León, donde la explosión de cohetes y pólvora almacenados en una vivienda cobró varias vidas.

Señaló que este tipo de hechos evidencia el enorme riesgo que implica guardar o manipular pirotecnia en espacios domésticos, pues cualquier descuido puede derivar en consecuencias fatales.

Recordó que en Saltillo y en todo Coahuila está totalmente prohibida la venta y almacenamiento de cohetes y materiales explosivos, justamente por el peligro que representan para las familias y las viviendas aledañas.

Saracho adelantó que se desplegarán operativos especiales para ubicar puntos de venta clandestina y viviendas donde pudiera haber acumulación de pirotecnia.

Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con estos productos, con el propósito de prevenir nuevas tragedias y salvaguardar la seguridad de la población.