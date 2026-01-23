Autoridades garantizan voto a presos en Coahuila para elecciones

El ejercicio abarcará los siete centros penitenciarios estatales, así como un Centro Penitenciario Federal, donde se estima que 2 mil 391 personas podrán votar

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Más de 2 mil personas en prisión preventiva en Coahuila podrán ejercer su derecho al voto durante el Proceso Electoral Local 2025–2026, luego de que autoridades electorales y de seguridad firmaron el convenio que permitirá implementar, por tercera ocasión en la entidad, esta modalidad de participación democrática.

Convenio firmado por autoridades electorales y de seguridad

El acuerdo fue suscrito por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con el objetivo de garantizar los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia.

Centros penitenciarios y número de participantes

Según la información difundida, el ejercicio abarcará los siete centros penitenciarios estatales, así como un Centro Penitenciario Federal, donde se estima que 2 mil 391 personas están en posibilidad de emitir su sufragio. La votación se realizará del 18 al 24 de mayo de 2026, con logística y horarios previamente acordados con cada centro, bajo condiciones de seguridad y legalidad.

Historial del Voto en Prisión Preventiva en Coahuila

Autoridades electorales destacaron que esta será la tercera ocasión que Coahuila implementa el Voto en Prisión Preventiva. A nivel nacional, el INE ha organizado este ejercicio en cinco procesos electorales y se informó que 33 mil 974 personas han votado bajo esta modalidad en el país.

La SSP indicó que brindará las condiciones de seguridad, coordinación y logística necesarias para que el proceso se desarrolle conforme a la ley y con respeto a los derechos humanos de las personas en prisión preventiva.

Participantes en la firma del convenio

En la firma del convenio participaron, por el IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes y la consejera Patricia Guadalupe Mijares González; por la SSP, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Selene Rodríguez González y Fernando Antonio Robledo Patiño, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario. Por el INE Coahuila asistieron Miguel Castillo Morales, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva; María Guadalupe Márquez Sánchez, vocal secretaria, y Uriel de Jesús Castillo López, encargado de la Vocalía de Organización Electoral.