Automovilista impacta 15 puestos mercantiles y deja un herido

Un vehículo se proyectó contra instalaciones de comerciantes en la calle Fernando Proal, causando daños materiales antes de darse a la fuga.

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Un comerciante resultó con una lesión en la cabeza luego de que un automovilista impactara varios puestos semifijos sobre la calle Fernando Proal, durante la mañana de este lunes. El conductor se retiró del lugar después de ocasionar daños en alrededor de 15 estructuras.

El accidente se registró cerca de las 5:40 horas, cuando el vehículo circulaba por Fernando Proal en dirección a Francisco I. Madero, donde se encontraban instalados los puestos para la actividad comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista no respetó la colocación de las estructuras y continuó su marcha hasta impactar contra ellas, provocando afectaciones a los comerciantes que se encontraban en el sector.

Atención médica y evaluación de daños

Durante el percance, Luis Alexis, de 33 años, recibió un golpe en la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al afectado y le realizaron curaciones en el sitio, al determinar que sus lesiones no eran de gravedad y que no requería traslado a un hospital.

Estatus del lesionado y fuga del responsable

Pese a lo ocurrido, Luis Alexis permaneció en el lugar con la intención de restablecer su puesto y continuar trabajando.

Por su parte, las autoridades documentaron los daños ocasionados, mientras que el conductor señalado como responsable no fue localizado, ya que huyó después del accidente.