Autocuidado puede evitar enfermedades crónicas, advierte el IMSS

Seca Rivas subrayó que el autocuidado no sustituye la atención profesional, pero sí representa una herramienta fundamental para disminuir enfermedades

La adopción de hábitos saludables puede prevenir o retrasar el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, padecimientos que se mantienen entre los principales problemas de salud en la población, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.

En el marco del Día Internacional del Autocuidado, la institución destacó que acciones cotidianas como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular y acudir oportunamente a revisiones médicas pueden reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida.

IMSS destaca la importancia del autocuidado

El enfermero en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS Coahuila, Jesús Armando Seca Rivas, explicó que el autocuidado consiste en las acciones que cada persona realiza para conservar su salud, prevenir enfermedades y controlar padecimientos, siempre como complemento de la atención médica profesional.

El especialista señaló que el Seguro Social promueve estos hábitos mediante pláticas en las Unidades de Medicina Familiar, actividades en los Centros de Seguridad Social y programas preventivos como Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), además de módulos de orientación instalados en escuelas, plazas públicas y centros de trabajo.

Buscan detectar oportunamente factores de riesgo

Indicó que uno de los principales objetivos es concientizar a la población sobre la importancia de detectar oportunamente factores de riesgo, evitar el consumo de sustancias nocivas y acudir a valoración médica antes de que aparezcan complicaciones.

Seca Rivas subrayó que el autocuidado no sustituye la atención profesional, pero sí representa una herramienta fundamental para disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles y fomentar una mejor calidad de vida tanto a nivel individual como familiar.