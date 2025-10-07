Autobús de pasajeros choca con tráiler en la Monterrey–Saltillo

El chofer del autobús señaló que sintió un fuerte golpe en la parte lateral del vehículo, por lo que maniobró para evitar una volcadura

Un camión de pasajeros de la línea Senda del Norte salió del camino luego de ser impactado por un tráiler sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del kilómetro 29, en el tramo correspondiente al municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el autobús viajaba con 20 pasajeros a bordo en dirección a Saltillo, cuando fue golpeado en uno de sus costados por un tráiler color blanco con caja blanca, lo que provocó que el conductor perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica.

El chofer del autobús señaló que sintió un fuerte golpe en la parte lateral del vehículo, por lo que maniobró para evitar una volcadura. Tras el incidente, paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar para valorar a los pasajeros.

Solo una mujer que viajaba en la parte delantera presentó una crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario. El resto de los pasajeros resultó ileso.

El camión había salido de la Central de Autobuses de Monterrey con destino a Saltillo. Autoridades locales y cuerpos de auxilio atendieron el percance y confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.