Auto vuelca tras chocar contra luminaria en Fundadores, Saltillo

El vehículo salió de su trayectoria y chocó contra la estructura metálica. Tras el impacto, el automóvil terminó volcado sobre la vialidad

Un automóvil Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, luego de que su conductor perdiera el control, subiera a la banqueta y se impactara contra una luminaria antes de llegar al cruce con Solidaridad, en la colonia Zaragoza, en Saltillo.

El accidente provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al sitio para atender el reporte y revisar si había personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo salió de su trayectoria y chocó contra la estructura metálica. Tras el impacto, el automóvil terminó volcado sobre la vialidad.

Detienen al conductor tras revisar el automóvil

El conductor fue identificado como Eduardo Mauricio Guardiola, de 39 años. A pesar de la volcadura, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

Durante la revisión de la unidad, los oficiales localizaron latas de cerveza en el interior del automóvil, por lo que el conductor fue detenido ante la posibilidad de que manejara bajo los efectos del alcohol.

El automovilista quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.