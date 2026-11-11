Auto le pasa por encima de pie a menor en la colonia San Ramón

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes, mientras una grúa retiraba el automóvil

Sobre el camellón central quedó un automovilista que chocó contra un árbol, luego de ser impactado por un transporte de personal que presuntamente invadió su carril en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, el conductor responsable se retiró del lugar.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo, con placas FGF231C, circulaba de norte a sur.

De acuerdo con su versión, un vagón de transporte de personal lo golpeó en uno de los costados al invadir su carril, situación que provocó que perdiera el control del volante.

Tras el impacto, el automóvil derrapó sobre el pavimento mojado y terminó subiendo al camellón central, donde se estrelló contra un árbol.

El vehículo presentó daños de consideración, aunque su conductor no sufrió lesiones y permaneció en el sitio para reportar lo ocurrido. El operador del transporte involucrado se retiró sin hacerse responsable.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes, mientras una grúa retiraba el automóvil.