Auto choca contra vivienda y poste tras perder el control

Tres jóvenes viajaban a exceso de velocidad en un auto que se salió de camino, dejando daños materiales en viviendas y un herido en Saltillo.

Un automóvil estacionado terminó impactado contra una vivienda y un poste luego de ser golpeado por un Dodge Charger que se salió de control en la colonia Ciudad Las Torres, en Saltillo. El accidente también involucró a otro vehículo estacionado y dejó a uno de los tres jóvenes que viajaban en el Charger con necesidad de atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la mañana sobre el bulevar Mitología, entre las calles Esfinge y Penélope. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Dodge presuntamente circulaba a exceso de velocidad y presentaba aliento alcohólico.

El joven viajaba acompañado de dos amigos cuando perdió el control del volante y chocó contra un automóvil que se encontraba estacionado. La unidad afectada fue desplazada por el impacto hasta golpear la fachada de una casa y un poste, además de alcanzar a otro vehículo estacionado.

Los daños se extendieron a las unidades involucradas y a la propiedad ubicada junto al bulevar. Vecinos y automovilistas que se encontraban en el sector pudieron observar las consecuencias del choque, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Personal de la Cruz Roja también llegó para valorar a los tres ocupantes del Dodge Charger, de los cuales uno fue trasladado para recibir atención médica.

El conductor quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras el accidente fue consignado ante la autoridad correspondiente. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.