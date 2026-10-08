Auto avanza sin conductor y queda junto a arroyo en Lomas Verdes

Las autoridades solicitaron una grúa para retirar el vehículo de la zona. Una vez concluidas las maniobras, el automóvil sería entregado a sus propietarios

Un automóvil que se encontraba estacionado comenzó a desplazarse en reversa y terminó detenido a unos metros de un desnivel que conduce hacia un arroyo, en la colonia Lomas Verdes.

El hecho ocurrió sobre la calle Escénica, en su cruce con Sierra de Solís, donde el vehículo había sido dejado estacionado. Por causas relacionadas con el sistema de frenado, comenzó a moverse sin que hubiera una persona al volante.

El automóvil avanzó en reversa hasta aproximarse a la orilla del desnivel, donde finalmente quedó detenido antes de caer al arroyo.

No se reportaron personas lesionadas

Al percatarse de lo ocurrido, personas que se encontraban en el sector dieron aviso a las autoridades. Al sitio también acudió Giovani, quien señaló ser yerno del propietario del vehículo.

Durante la revisión del lugar no se reportaron personas lesionadas. El automóvil, sin embargo, presentó daños materiales como consecuencia del desplazamiento y de su posición junto al desnivel.

Las autoridades solicitaron una grúa para retirar el vehículo de la zona. Una vez concluidas las maniobras, el automóvil sería entregado a sus propietarios.