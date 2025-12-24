Aumentan urgencias en Navidad por excesos en comida y alcohol

Conforme se acercan las celebraciones, aumentan ingresos hospitalarios relacionados con choques y complicaciones derivadas de los excesos de la temporada

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante la temporada navideña, los servicios de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila registran un incremento de hasta 30 por ciento en la atención a pacientes, principalmente por el consumo excesivo de alimentos altos en grasa, comida chatarra y bebidas alcohólicas, así como por accidentes viales asociados a la ingesta de alcohol.

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF), Roberto Carlos Gutiérrez Muñoz, explicó que, conforme se acercan las celebraciones decembrinas, aumentan los ingresos hospitalarios relacionados con choques automovilísticos y complicaciones de salud derivadas de los excesos propios de la temporada.

Advirtió que estas prácticas representan un riesgo mayor para personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, quienes pueden presentar descompensaciones graves si suspenden sus tratamientos médicos o descuidan su alimentación.

El especialista también alertó sobre el consumo elevado de alimentos grasosos, irritantes y ricos en azúcares, ya que pueden agravar padecimientos digestivos y generar afectaciones importantes a la salud, por lo que recomendó moderación y equilibrio en la dieta.

Finalmente, el IMSS reiteró el llamado a celebrar de manera responsable, priorizando el cuidado de la salud y la convivencia familiar, y recordó que es posible disfrutar de los platillos tradicionales optando por preparaciones más saludables y acompañándolos con alimentos que aporten nutrientes.