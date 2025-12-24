Aumentan pedidos de masa en molinos de nixtamal en Saltillo

Familias solicitan entre 12 y 20 kilos de masa para reuniones, mientras que otros clientes, dedicados a vender tamales, llegan a encargar hasta 40 kilos o más

Desde la madrugada de este 23 de diciembre, los molinos de nixtamal en Saltillo registran un incremento significativo en la demanda de masa, impulsado por las familias que se preparan para elaborar tamales como parte de la cena tradicional de Nochebuena, uno de los platillos más representativos de la temporada.

Rosaura Álvarez Torres, trabajadora de un molino de nixtamal, explicó que la actividad comenzó desde las 4:30 de la mañana, cuando iniciaron con la preparación y reparto de pedidos, y posteriormente continuaron atendiendo de manera constante a las personas que acudieron directamente al establecimiento.

Detalló que los pedidos varían considerablemente, ya que algunas familias solicitan entre 12 y 20 kilos de masa para reuniones familiares, mientras que otros clientes, dedicados a la venta de tamales, llegan a encargar hasta 40 kilos o más, dependiendo de la cantidad de producto que necesitan preparar.

Aunque no existe un cálculo exacto, señaló que durante estos días el volumen de producción puede alcanzar hasta una tonelada y media de masa, además del servicio de molienda para quienes llevan su propio nixtamal.

También se ofrece la venta de insumos complementarios como pinole, hojas para tamal, manteca y productos para preparar atole o champurrado.

Álvarez Torres indicó que esta alta demanda se mantiene no solo en diciembre, sino que se extiende hasta la temporada de la Candelaria y las levantadas, llegando incluso hasta finales de febrero o marzo, lo que convierte este periodo en el de mayor actividad del año para los molinos de nixtamal.