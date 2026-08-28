Aumentan patrullajes en frontera de Candela y Lampazos

Autoridades de Coahuila y Nuevo León mantienen vigilancia en caminos rurales tras confirmarse la identidad de un hombre abatido.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Fiscalía General del Estado reforzó los operativos de seguridad en la franja fronteriza de Coahuila con Nuevo León, particularmente en el sector de Candela y Lampazos, luego de los hechos registrados a inicios de semana donde dos criminales y un policía estatal le fallecieron en un enfrentamiento.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, informó que se incrementaron los patrullajes y la presencia de elementos para evitar el ingreso de personas vinculadas con actividades ilícitas.

El funcionario explicó que las acciones se mantienen mediante coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con participación de policías municipales y estatales, corporaciones federales, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Señaló que esta estrategia permite mantener vigilancia permanente en los puntos considerados de atención, especialmente en la zona limítrofe con Nuevo León.

Refuerzan vigilancia en frontera de Candela y Lampazos

Lazo Chapa indicó que, después de los acontecimientos registrados en la región, se tomó la decisión de incrementar considerablemente los recorridos de vigilancia en la frontera estatal. Precisó que el objetivo es establecer un blindaje efectivo que permita detectar cualquier intento de ingreso hacia Coahuila de personas dedicadas presuntamente a cometer ilícitos.

El delegado regional aseguró que, hasta el momento, Coahuila mantiene un saldo blanco en materia de seguridad relacionado con estos hechos. Añadió que los elementos desplegados en la zona realizan recorridos constantes y mantienen presencia reforzada en los caminos y brechas cercanos a los límites con Nuevo León.

Sobre la versión de que se habrían registrado cuatro personas abatidas en los límites entre Nuevo León y Coahuila, Lazo Chapa aclaró que la información correspondiente a los hechos ocurridos en territorio del vecino estado corresponde directamente a las autoridades de aquella entidad. Señaló que el fiscal general Federico Fernández Montañez podría proporcionar información más precisa sobre los datos que mantiene la investigación.

El funcionario puntualizó que la responsabilidad de la delegación regional se concentra en las acciones desarrolladas dentro de la jurisdicción de Coahuila. Sin embargo, confirmó que se reforzó específicamente el sector fronterizo que conecta a Candela con Lampazos de Naranjo, considerado uno de los puntos de contacto entre ambas entidades.

Fiscalía mantiene información sobre dos abatidos

Respecto a la posibilidad de que una tercera persona hubiera participado en los hechos registrados en la zona, el delegado regional señaló que hasta ahora no existen elementos objetivos que permitan confirmar esa versión. Explicó que inicialmente se presumió la presencia de tres personas, pero las autoridades únicamente tienen plenamente identificados a dos individuos abatidos.

Lazo Chapa indicó que uno de los fallecidos ya fue identificado y que familiares realizaron las gestiones correspondientes para solicitar la entrega del cuerpo. Precisó que esta persona era originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que el procedimiento de identificación y devolución corresponde también a los trámites que realizan sus familiares.

Sobre el segundo cuerpo, explicó que hasta el momento no se había solicitado formalmente su identificación y devolución. Añadió que las autoridades mantienen los procedimientos correspondientes y que la información disponible hasta ahora únicamente permite establecer la existencia de dos personas abatidas.

El delegado de la Fiscalía General del Estado reiteró que no existen datos objetivos que permitan confirmar la existencia de una tercera víctima mortal relacionada con los acontecimientos. Por ello, señaló que cualquier información adicional deberá ser establecida conforme avancen las investigaciones y se obtengan elementos oficiales que permitan determinar qué ocurrió.

La estrategia de seguridad se mantiene con presencia de corporaciones de los tres niveles de gobierno en la zona fronteriza. Las autoridades estatales buscan mantener vigilancia en los accesos hacia Coahuila y prevenir posibles incursiones de grupos o personas relacionadas con actividades delictivas.

La coordinación interinstitucional forma parte de la estrategia de seguridad implementada por la Fiscalía General del Estado en la región Centro-Desierto. Lazo Chapa asumió la delegación regional en febrero de 2026, con la encomienda de fortalecer la procuración de justicia y mantener la coordinación operativa con las distintas corporaciones.

El funcionario sostuvo que los recorridos y la presencia de elementos continuarán en la franja limítrofe de Candela con Nuevo León, mientras las autoridades mantienen seguimiento a los acontecimientos registrados durante los primeros días de esta semana. Hasta el momento, reiteró, no se reportan afectaciones en territorio de Coahuila derivadas de estos hechos.