El municipio pasó de 415 esterilizaciones en 2025 a 1,320 en 2026, mientras que las autoridades reportaron el resguardo de 699 animales y la adopción de 113

Las esterilizaciones de perros y gatos en Ramos Arizpe se triplicaron durante 2026 en comparación con el año anterior, al pasar de 415 a 1,320 procedimientos, como parte de las acciones municipales para controlar la reproducción de mascotas y atender el problema de animales abandonados en las calles.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Salud Pública Municipal del DIF Ramos Arizpe, durante los dos primeros años de la actual administración se realizaron 1,735 esterilizaciones, mediante campañas coordinadas con la Secretaría de Salud.

El incremento representa 905 procedimientos adicionales respecto a 2025, equivalente a un crecimiento aproximado del 218%, lo que refleja una mayor actividad en las jornadas de esterilización desarrolladas en el municipio.

Sin embargo, las intervenciones quirúrgicas representan solamente una parte de las acciones relacionadas con la protección animal, debido a que las autoridades también reciben reportes ciudadanos sobre mascotas abandonadas o que requieren atención.

Durante 2025 y 2026, el Departamento de Mi Mascota atendió 3,053 reportes ciudadanos relacionados con animales, además de realizar el resguardo y valoración de 699 perros y gatos localizados en espacios públicos.

De los animales atendidos, 113 fueron incorporados a hogares mediante mecanismos de adopción formal, lo que permitió que recibieran protección y cuidados de nuevas familias.

Estas cifras muestran que, además de controlar la reproducción de mascotas, el municipio enfrenta la necesidad de atender animales que permanecen en la vía pública y promover su incorporación a hogares responsables.

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, señaló que las esterilizaciones buscan reducir el abandono y prevenir problemas relacionados con la sobrepoblación de perros y gatos.

“Queremos que haya menos animalitos abandonados en las calles y que las mascotas tengan una vida digna. Por eso estamos trabajando en esterilizaciones, vacunación y también en rescatar a los que necesitan ayuda”, expresó.

La funcionaria destacó que la participación de los propietarios es indispensable para evitar que los animales terminen abandonados, por lo que insistió en la importancia de asumir las responsabilidades que implica tener una mascota.

“Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, porque tener una mascota también es una responsabilidad”, manifestó.

Además de las esterilizaciones y los rescates, el municipio desarrolla campañas de vacunación antirrábica, desparasitación y aplicación de tratamientos contra garrapatas, con el objetivo de prevenir enfermedades que puedan afectar tanto a los animales como a la población.

Las acciones incluyen atención veterinaria y seguimiento a reportes ciudadanos, principalmente en situaciones donde se requiere valorar las condiciones de salud de perros y gatos encontrados en espacios públicos.

El programa se desarrolla a través del DIF Municipal y el Departamento de Mi Mascota, en coordinación con autoridades sanitarias, con actividades dirigidas a la prevención de la sobrepoblación, la atención de animales en situación de abandono y la promoción de adopciones responsables.