La coordinadora del CJEM aseguró que toda mujer que formaliza una denuncia recibe protección antes de salir y advirtió arresto por desacato.

Cada vez más mujeres que enfrentan situaciones de violencia buscan respaldo institucional en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM), donde solicitan orientación, presentan denuncias y reciben medidas de protección. Este comportamiento responde, en parte, a las campañas de concientización que desarrollan las autoridades estatales y municipales en la Región Centro-Desierto.

Claudia Isela Marines Hernández, coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, señaló que actualmente existe una mayor participación de las víctimas en los procesos de denuncia y atención. Aunque no cuenta con cifras porcentuales para precisar el crecimiento registrado durante el último año, destacó que cada vez más mujeres confían en las instituciones y buscan ayuda.

Explicó que uno de los avances consiste en que las víctimas identifican conductas que anteriormente pasaban inadvertidas, como los insultos, las amenazas, las humillaciones y otras formas de violencia psicológica. Estas manifestaciones, que en ocasiones eran consideradas bromas o situaciones normales dentro de una relación, ahora motivan a más mujeres a solicitar orientación y denunciar.

La coordinadora atribuyó este cambio a las acciones informativas que permiten conocer los derechos de las mujeres y las alternativas disponibles para recibir atención. Indicó que el temor, la vergüenza y los prejuicios sociales todavía representan obstáculos para denunciar, pero la difusión institucional contribuye a que las víctimas rompan el silencio.

Atención a víctimas incluye medidas de protección

Marines Hernández alertó sobre el riesgo de permitir que las agresiones psicológicas continúen sin intervención, debido a que pueden evolucionar hacia episodios de violencia física. Por ello, sostuvo que las acciones preventivas ocupan un lugar prioritario en el trabajo de las instituciones responsables de atender y proteger a las mujeres.

Señaló que estas tareas cuentan con la participación del Gobierno del Estado, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía de las Mujeres y las administraciones municipales. La coordinación entre estas dependencias permite acercar los servicios institucionales y facilitar que las víctimas reciban atención sin tener que enfrentar solas los procedimientos.

En el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, las usuarias encuentran servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento ministerial. Además, dentro de las mismas instalaciones opera un Ministerio Público especializado en violencia contra las mujeres, donde pueden presentar sus denuncias y solicitar las medidas de protección correspondientes.

La funcionaria aseguró que todas las mujeres que formalizan una denuncia reciben una medida de protección antes de abandonar las instalaciones. Estas disposiciones establecen restricciones para los presuntos agresores y buscan evitar nuevos acercamientos, amenazas o actos que pongan en riesgo la integridad de las víctimas.

Advirtió que cuando una persona incumple las restricciones establecidas en una medida de protección, las autoridades pueden intervenir y proceder legalmente, incluso mediante un arresto, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Coordinación policial protege a mujeres denunciantes

La colaboración entre el Centro de Justicia, la Fiscalía de las Mujeres y las corporaciones municipales de Seguridad Pública permite vigilar el cumplimiento de las medidas de protección en los municipios de la Región Centro-Desierto.

Marines Hernández explicó que los policías municipales apoyan a la Fiscalía en la notificación de las disposiciones a las personas señaladas como agresoras. Una vez cumplida esta diligencia, los elementos elaboran los informes policiales correspondientes para dejar constancia de que la notificación se realizó.

También participan en la vigilancia de los domicilios de las mujeres protegidas mediante rondines preventivos, con el propósito de detectar posibles acercamientos de los agresores y atender oportunamente cualquier situación que represente un riesgo para las víctimas.

La coordinadora regional destacó que esta colaboración entre las autoridades municipales y estatales fortalece la protección de quienes acuden a denunciar, al permitir que las medidas no se limiten a un procedimiento documental, sino que cuenten con vigilancia policial.

Finalmente, consideró que el aumento de mujeres que solicitan atención refleja una mayor confianza en las instituciones y una transformación en la manera de reconocer la violencia. Subrayó la importancia de denunciar desde las primeras manifestaciones de agresión para evitar que las conductas violentas aumenten y pongan en peligro la integridad de las mujeres.