Aumentan daños al Niño Dios durante la Nochebuena en Saltillo

Durante la celebración de la Nochebuena se incrementan los daños a las figuras del Niño Dios, especialmente en Saltillo, donde el llamado Hospital del Niño Dios, ubicado en el Mercado Juárez, registra mayor actividad en estas fechas. De acuerdo con personas conocedoras de esta tradición, la mayoría de los incidentes ocurren entre los últimos minutos del 24 de diciembre y los primeros del 25, cuando las figuras son colocadas o retiradas de los nacimientos.

Especialistas y comerciantes recomiendan extremar precauciones, ya que después de “la acostada” viene “la levantada”, momento en el que también suelen presentarse caídas, fracturas o desprendimientos en las imágenes. Un descuido puede provocar daños que, aunque parezcan menores, afectan el valor sentimental del Niño Dios para muchas familias.

Finalmente, se recuerda a la ciudadanía que, si el Niño Dios tiene un significado especial, no es necesario esperar a que se quiebre o sufra un daño grave. Puede llevarse de manera preventiva al Hospital del Niño Dios para retoques, mantenimiento o restauración, preservando así una tradición que forma parte importante de las celebraciones navideñas.