Aumentan casos de VIH en Coahuila; Salud refuerza prevención

Esta cifra coloca al estado en el segundo lugar nacional, únicamente por debajo de Aguascalientes, representando alrededor del 7% del total de casos del país

El director estatal de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, Dr. Marco Antonio Ruiz, informó que, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Coahuila se han registrado 1,198 casos acumulados de VIH entre 2014 y 2025.

Esta cifra que coloca al estado en el segundo lugar nacional, únicamente por debajo de Aguascalientes, representando alrededor del 7% del total de casos del país.

A nivel nacional se contabilizan 180,319 casos acumulados, mientras que en Coahuila se registraron 419 casos en 2024 y para 2025 la cifra asciende a 429, según los registros preliminares.

El Dr. Ruiz explicó que, conforme a los reportes epidemiológicos, los contagios se presentan principalmente en personas que mantienen relaciones hombre–hombre y mujeres en situación de prostitución, conforme lo detallan los estudios analizados por la dependencia.

Como parte de su participación, el funcionario agregó que la Secretaría de Salud ha reforzado sus acciones preventivas ante el incremento de casos.

“Estamos intensificando las pláticas informativas en escuelas, empresas y centros comunitarios. La intención es que la población tenga información clara y accesible para evitar nuevos contagios”, comentó.

El director también señaló la importancia del diagnóstico oportuno.

“Muchas personas siguen postergando la prueba por miedo o desinformación. Nuestra recomendación es acudir a revisiones periódicas; las pruebas rápidas son gratuitas y están disponibles en los centros de salud”, afirmó.

Además, destacó que la difusión de medidas preventivas continúa siendo una prioridad.

“En Saltillo y en otras regiones del estado estamos reforzando las campañas de concientización y los estudios de detección. Mientras más personas conozcan su estatus, mejor podemos cortar cadenas de transmisión”, añadió.

La dependencia reiteró la importancia de acudir a pruebas rápidas, recibir orientación especializada y utilizar métodos de protección, herramientas que se encuentran disponibles en las unidades móviles y centros de salud de la entidad.