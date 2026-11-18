El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, reportó aproximadamente 77 casos confirmados y 55 defunciones por rickettsiosis durante 2026

Las defunciones por rickettsiosis en Coahuila aumentaron a aproximadamente 55 durante 2026, mientras que los casos confirmados alcanzaron cerca de 77, informó el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, quien advirtió que los diagnósticos tardíos representan uno de los principales problemas para atender esta enfermedad transmitida por garrapatas.

Las nuevas cifras representan cuatro fallecimientos y dos contagios adicionales respecto al balance de 51 muertes y 75 casos que había dado a conocer la Secretaría de Salud durante la segunda semana de noviembre.

El funcionario explicó que algunos pacientes acuden inicialmente a consultorios donde sus síntomas son atribuidos a otros padecimientos y reciben tratamientos que no corresponden a la rickettsiosis.

Ante la falta de mejoría, buscan nuevas consultas y llegan a los hospitales con complicaciones severas, incluso con falla orgánica múltiple, lo que dificulta su recuperación.

Aguirre Vázquez señaló que la dependencia ha reforzado la capacitación del personal médico de primer nivel para favorecer la identificación oportuna de la enfermedad, especialmente cuando los pacientes presentan síntomas compatibles y antecedentes de exposición a garrapatas.

Indicó que los centros de salud y hospitales estatales cuentan con tratamiento contra la rickettsiosis, por lo que insistió en la importancia de iniciar la atención médica de manera oportuna ante la sospecha clínica.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud espera una disminución en la presencia de garrapatas y, por consecuencia, en el riesgo de nuevos contagios, aunque las acciones preventivas continuarán.

Entre las medidas se encuentran las campañas de desparasitación, baño y aplicación de productos para el control de garrapatas en mascotas, además de la orientación a propietarios de animales domésticos.

El secretario reiteró que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales para reducir las complicaciones y fallecimientos asociados con esta infección.