Aumenta la capacidad de elementos policiacos en Saltillo

A casi menos de un mes de que se termine el año, nuevos elementos policiacos fueron graduados para empezar a operar de manera oficial

En materia de seguridad no se debe de bajar la guardia es el mensaje que han dado las autoridades coahuilenses tanto municipales como del Estado, y tal ejemplo es en la capital Saltillo donde en este mes de diciembre cerrará el año con 100 nuevos policías que acaban de ser graduados para ser parte de la estrategia de seguridad….

Son 51 mujeres y 49 hombres, quienes ya son parte de los diferentes grupos, policíacos en la ciudad de Saltillo y que han tomado protesta comprometiéndose a velar por la seguridad de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde De Saltillo , Javier Diaz González, agradecido la decisión de formar parte de esta corporación, Policia y mantener a Saltillo como la capital más segura de todo México.