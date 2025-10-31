Aumenta demanda de dulces y disfraces por Halloween en Coahuila

Comerciantes destacan que este año las ventas comenzaron a aumentar desde mediados del mes, impulsadas por las actividades escolares y los eventos familiares

Con la llegada del Halloween, los comercios locales reportan un incremento notable en la venta de dulces, disfraces y artículos decorativos especialmente en los últimos días de octubre.

Tiendas y distribuidores señalan que muchos consumidores buscan dulces por kilo y a granel, así como piñatas temáticas para las celebraciones en escuelas y fiestas privadas, donde los niños son los principales protagonistas de esta colorida tradición importada.

Los comerciantes destacan que este año las ventas comenzaron a aumentar desde mediados del mes, impulsadas por las actividades escolares y los eventos familiares.

Los productos más solicitados son los dulces surtidos económicos, paquetes de botanas y las piñatas con figuras de fantasmas, calabazas y personajes de películas de terror, además de decoraciones con luces y telarañas artificiales que ambientan las celebraciones.

En cuanto a los disfraces, los vendedores aseguran que los jóvenes son quienes más los adquieren. Entre los hombres predominan los trajes de personajes de terror clásico, como vampiros, zombies y asesinos de cine, mientras que entre las mujeres se imponen los disfraces de estilo sexy inspirados en brujas, demonios o personajes de moda.

Los comerciantes esperan que la demanda se mantenga alta durante el fin de semana previo al 31 de octubre, cuando se realizan la mayoría de las fiestas.