Aumenta a cuatro la cifra de muertos por choque en Saltillo

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente

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Cuatro jóvenes perdieron la vida a consecuencia de un accidente automovilístico registrado la madrugada del sábado 31 de octubre sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo, donde un automóvil perdió el control, chocó contra otra unidad y terminó volcado.

Tres de las víctimas fallecieron en el lugar del percance, mientras que una cuarta murió horas después cuando recibía atención médica en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a la gravedad de sus lesiones.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Dana Regina, de 18 años; Nubia Karina, de 17; Ángel Rolando, de aproximadamente 18 años, y Mauricio Uriel, de 18 años, este último reportado inicialmente entre los sobrevivientes trasladados a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando un automóvil MG de color rojo, en el que viajaba un grupo de jóvenes, circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo perdió el control, impactó contra el camellón central y salió proyectado hacia los carriles contrarios, donde chocó contra una camioneta Chevrolet Trax.

La fuerza del impacto provocó que el automóvil MG terminara volcado, con varios de sus ocupantes atrapados entre los restos de la unidad, mientras otros quedaron lesionados sobre la vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate y atender a los sobrevivientes, algunos de los cuales requirieron ser liberados mediante herramientas hidráulicas.

Entre las personas lesionadas fueron identificadas Yaneth Guadalupe y Sonia Deyanira, quienes recibieron atención médica en el Hospital Christus Muguerza. También resultó herida María de Jesús de los Ángeles, conductora de la camioneta Chevrolet Trax involucrada en el choque.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y las diligencias de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, establecer quién conducía el automóvil MG y deslindar las responsabilidades correspondientes.