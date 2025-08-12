Aumenta 10% el suicidio en hombres en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, anunció un reforzamiento de programas y servicios de atención a la salud mental para revertir esta tendencia

El suicidio en hombres aumentó un 10% en Coahuila en el último año, mientras que en mujeres disminuyó en la misma proporción, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien anunció un reforzamiento de programas y servicios de atención a la salud mental para revertir esta tendencia.

El mandatario explicó que, aunque las mujeres son quienes más utilizan los servicios psicológicos y psiquiátricos que ofrece el estado, los hombres acuden en menor medida, lo que dificulta la detección y atención oportuna de casos de depresión y crisis emocionales.

Indico que desde el inicio de su administración, se han implementado acciones como atención psicológica a través de telemedicina, consultas psiquiátricas en centros comunitarios, brigadas de salud mental en colonias y campañas de difusión para que más personas accedan a estos servicios.

Jiménez Salinas adelantó que en las próximas semanas se presentará un proyecto integral de prevención de adicciones, al considerar que una parte importante de los casos de suicidio está vinculada al consumo de drogas.

La estrategia incluirá programas sociales y preventivos, además del fortalecimiento de operativos contra la distribución de sustancias ilícitas. El gobernador señaló que también se trabaja en la ampliación y mejora del Centro de Salud Mental (CESAME) y en la consolidación de la Dirección de Salud Mental, para aumentar la capacidad de atención especializada en todo el estado.