Atropellan a un policía durante protesta en Coahuila

La conductora de una camioneta impactó a un agente municipal que coordinaba el tráfico vehicular en la lateral del bulevar Nazario Ortiz.

Durante las labores para controlar el tránsito por una manifestación en el Poder Judicial, un policía municipal fue atropellado por una camioneta Nissan Pathfinder en la lateral del bulevar Nazario Ortiz Garza.

Los hechos se registraron antes de llegar al cruce con José Musa de León, donde el oficial se encontraba dirigiendo la circulación y desviando a los vehículos para evitar el paso por el área de la protesta.

En ese momento, una mujer que conducía una camioneta Nissan Pathfinder se aproximó al punto donde estaba el uniformado, pero no logró verlo y terminó impactándolo.

El policía reaccionó al percatarse de la aproximación del vehículo y alcanzó a moverse para evitar que la unidad lo arrollara por completo.

Tras el reporte, personal de la Cruz Roja llegó al sitio para valorar y atender al elemento, quien permaneció en el lugar después del incidente.

Mientras se realizaba la atención médica, las autoridades procedieron con la conductora y le aplicaron las infracciones correspondientes por el hecho de tránsito.