Atropellan a joven en Saltillo; investigan posible venganza

Detienen en Saltillo a conductor señalado por atropellar a un joven; lo ubicaron tras participar en otro accidente vial.

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Un segundo accidente vial permitió ubicar y detener al conductor señalado de atropellar a un joven de 20 años en Saltillo, Coahuila.

El hombre, identificado como Rogelio Alejandro “N”, fue detenido tras participar en un percance registrado en la salida a Torreón y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Horas antes, presuntamente había atropellado de manera intencional a Javier Alejandro “N”, de 20 años, en la colonia Santa Elena, sobre el bulevar Santa Elena, en el cruce con Guacali.

De acuerdo con los primeros reportes, después de embestir al joven, el conductor escapó del lugar y fue perseguido por un familiar de la víctima por calles del mismo sector.

Sin embargo, durante su huida, Rogelio Alejandro se vio involucrado en un segundo accidente, luego de circular a exceso de velocidad y que otro automóvil se atravesara en su camino.

Tras el percance, familiares de Javier Alejandro llegaron al sitio y reconocieron al conductor como el hombre que presuntamente había atropellado al joven momentos antes.

El caso podría estar relacionado con problemas personales entre Rogelio y la suegra de la víctima, quien anteriormente habría recibido amenazas de venganza contra algún integrante de su familia.

Además, el primer atropello quedó registrado por una cámara de videovigilancia de una tienda de abarrotes, cuyas imágenes muestran cómo el vehículo se dirige directamente contra el joven y lo proyecta contra el pavimento.

El detenido quedó a disposición de las autoridades, que deberán determinar su responsabilidad en los hechos.