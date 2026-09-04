Atropellan a indigente en la zona centro de la ciudad

El chofer de la unidad Ford quedó a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan las responsabilidades legales.

Un hombre de 56 años resultó lesionado la tarde de este jueves tras ser atropellado por una camioneta en la zona centro; el accidente ocurrió en el área de estacionamiento de una tienda de conveniencia.

El peatón afectado fue identificado por las autoridades de tránsito como Mario Alberto Muro Medina, quien se dijo vive en situación de calle, quien sufrió una probable fractura en una de sus piernas luego de que uno de los neumáticos del vehículo involucrado le pasara por encima.

El conductor del vehículo fue identificado como Ovidio, quien manejaba una camioneta Ford F-250 con placas de circulación EV 4602 D. Realizaba maniobras para ingresar al cajón de estacionamiento del comercio cuando arrolló al peatón debido a que presuntamente no lo vio en el suelo.

De acuerdo con las declaraciones de varios testigos, el automovilista no se percató de que el hombre estaba tendido en los cajones de la tienda ubicada en el cruce de Mariano Matamoros y Pedro Agüero, en la zona centro.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos, procedieron a estabilizar al lesionado y lo trasladaron en ambulancia hacia las instalaciones del Hospital General.

Elementos de la Policía Municipal de la zona centro auxiliaron en las labores de abanderamiento mientras llegaban los peritos de Tránsito; el conductor de la camioneta esperó a su aseguradora y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades jurídicas.