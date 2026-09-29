Atropellan a ciclista de la tercera edad en la zona centro

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al afectado hacia el Hospital General tras recibir un fuerte impacto en calles de la ciudad.

Un hombre de 81 años fue trasladado al Hospital General después de ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por calles de la Zona Centro.

El accidente ocurrió en el cruce de Juan Antonio de la Fuente e Ignacio Lallave, donde Eustacio Guevara Alemán se desplazaba en su bicicleta cuando fue impactado por un automóvil.

El vehículo involucrado fue un Nissan Versa con placas de circulación FMK 079 D, conducido por Ana Karen Rangel Rivera, de 33 años, quien explicó que la luz del sol le dificultó la visibilidad antes de producirse el accidente.

La conductora señaló que el resplandor del sol le dio directamente en el rostro y, debido a ello, no habría alcanzado a observar al ciclista cuando circulaba por el cruce.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron ayuda a través del número de emergencia 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al hombre y posteriormente determinaron que requería traslado a un hospital.

Eustacio Guevara Alemán fue llevado al Hospital General para continuar con la atención médica. La conductora del Nissan Versa quedó detenida mientras se realizan las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer lo relacionado con los daños y gastos médicos.