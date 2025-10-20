Atropella a mujer tras chocar por conducir ebrio en Saltillo

Personal de atención médica atendió a la víctima, quien sufrió una crisis nerviosa y lesiones leves debido al accidente

En estado grave fue reportada una mujer en condición de calle, luego de ser arrollada por un hombre en estado de ebriedad que protagonizaba una persecución en la colonia Loma Linda, Saltillo.

El hombre conducía en estado de ebriedad cuando se impactó contra un vehículo estacionado, por lo que al intentar huir, atropelló a la mujer. Metros más adelante, elementos de la Policía Municipal lograron detenerlo.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la víctima, quien sufrió una crisis nerviosa, pero presentaba lesiones leves.

El presunto responsable fue identificado como Omar "N", de 35 años de edad, quien fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para responder a los delitos cometidos.