Atienden PRONNIF y UNIF reporte de presunto maltrato infantil

El caso surgió luego de que captaran a una niña de aproximadamente tres años llorando durante la noche y acusara a una mujer de presuntamente patearla.

Una denuncia difundida en redes sociales por un presunto caso de maltrato infantil en la colonia Buenos Aires derivó en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo, cuyos elementos acudieron al domicilio señalado para verificar las condiciones de una menor; sin embargo, la madre involucrada aseguró que las acusaciones son falsas y denunció que su familia ha sido víctima de amenazas y mensajes de odio tras la viralización de la publicación.

El caso surgió luego de que una usuaria de redes sociales afirmara haber observado a una niña de aproximadamente tres años llorando durante la noche y acusara a una mujer de presuntamente patearla afuera de una vivienda ubicada al sur de Saltillo. La publicación generó cientos de reacciones y comentarios, algunos de ellos con amenazas dirigidas hacia los habitantes del domicilio señalado.

Karina, madre de la menor, explicó que el domingo recibió avisos de familiares y conocidos sobre los mensajes que circulaban en redes sociales, donde incluso algunas personas amenazaban con acudir a la vivienda para causar daños.

“Nos empezaron a llegar mensajes donde decían que iban a venir a quemar la casa o a agredirnos. Mis hijos están más asustados por lo que dice la gente que por cualquier otra cosa”, señaló.

La mujer afirmó que los hechos ocurrieron de manera distinta a como fueron relatados en la publicación. Explicó que se encontraba realizando labores domésticas en el patio de la vivienda cuando su hija salió a jugar con el perro de la familia y posteriormente el animal se escapó hacia la calle.

“Lo único que hice fue correr detrás del perro y decirle a la niña que se apurara para entrar a cenar. Nunca hubo ninguna patada ni ningún golpe. Todo ocurrió muy rápido y alguien lo interpretó de otra manera”, sostuvo.

Tras el reporte, personal de la UNIF acudió al domicilio y posteriormente intervino la PRONNIF para realizar una revisión de las condiciones de la menor y del entorno familiar.

De acuerdo con la entrevistada, las autoridades verificaron el estado físico de la niña y no encontraron indicios de violencia.

“Revisaron a mi hija, vieron que no tiene hematomas ni señales de maltrato. También verificaron que tiene su cuarto, su cama, ropa limpia y que las condiciones de la casa son adecuadas”, comentó.

La madre mostró además un citatorio emitido por la PRONNIF para continuar con el seguimiento del caso y aseguró que colaborará con cualquier diligencia que determinen las autoridades.

Karina cuestionó la forma en que se difundió la denuncia inicial y afirmó que incluso se utilizaron fotografías antiguas de la vivienda que no reflejan las condiciones actuales del inmueble.

“Me hubiera gustado que antes de publicar se acercaran a preguntar qué estaba pasando. Las imágenes que compartieron son de hace años, antes de que nosotros recuperáramos esta casa. Poco a poco la hemos ido arreglando y mejorando”, dijo.

Asimismo, pidió que se investigue a la persona que realizó la publicación original, al considerar que la difusión de información incorrecta puso en riesgo a su familia.

“Me preocupa más la gente que está amenazando con venir a la casa que la investigación de las autoridades. Aquí hay niños y cualquier situación podría afectarles. Por eso también me gustaría que se investigara quién hizo la publicación”, expresó.

Hasta el momento, tanto la PRONNIF como la UNIF mantienen abierto el seguimiento correspondiente al reporte para determinar si existe alguna situación de riesgo para la menor, mientras la familia asegura que continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades.