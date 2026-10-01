Atienden más de ocho riñas y detienen a nueve en Parras

Los altercados generaron movilización policial en distintos sectores del municipio; dos personas fueron trasladadas a un hospital

Una serie de riñas y altercados entre particulares generó una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal en distintos sectores de Parras de la Fuente.

De acuerdo con los reportes atendidos por la corporación, se recibieron más de ocho llamados relacionados con enfrentamientos y conflictos entre particulares, lo que derivó en el despliegue de unidades policiales en diferentes puntos de la ciudad.

Los oficiales intervinieron en cada uno de los reportes con el objetivo de controlar las situaciones y restablecer el orden, logrando la detención de alrededor de nueve personas por su presunta participación en los distintos altercados.

Además, dos personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban tras verse involucradas en los enfrentamientos.

Seguridad Pública mantiene los recorridos preventivos en diferentes sectores del municipio y atiende los reportes ciudadanos para evitar que este tipo de situaciones escalen y preservar la tranquilidad de la población.