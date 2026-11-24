Contemplan Centro de Empoderamiento de la Mujer con unas 20 oficinas, atención jurídica y psicológica, juzgados y resguardo; obra iniciaría pronto.

Las mujeres víctimas de violencia en Ramos Arizpe podrán realizar trámites relacionados con sus denuncias y recibir acompañamiento jurídico y psicológico sin necesidad de trasladarse a Saltillo, mediante la construcción de un Centro de Empoderamiento de la Mujer que concentrará servicios de atención y protección en un mismo inmueble.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que actualmente algunas mujeres deben viajar a la capital de Coahuila para presentar, ratificar o dar seguimiento a determinados procedimientos, lo que representa gastos de transporte y dificultades de movilidad que pueden provocar el abandono de sus denuncias.

Infraestructura, servicios integrales y espacios de protección

El nuevo centro contempla aproximadamente 20 oficinas y espacios para asesoría legal, atención psicológica, trabajo social, capacitación y servicios judiciales especializados, con la participación de dependencias estatales y municipales.

También contará con áreas de protección temporal destinadas a mujeres y familias que enfrenten situaciones de riesgo, además de espacios lúdicos para niñas y niños que acompañen a las usuarias durante sus procedimientos.

Gutiérrez Merino explicó que el proyecto se encuentra próximo a iniciar su proceso de licitación y que las estimaciones preliminares contemplan comenzar la construcción antes de que termine 2026.

El inmueble incluirá medidas especiales de vigilancia y seguridad, así como mecanismos de coordinación con las corporaciones encargadas de atender situaciones de violencia.

“Vamos a tener más personal para que puedan atender las necesidades de todas las mujeres”, señaló el alcalde.

Coordinación interinstitucional y marco de los 16 Días de Activismo

La operación del centro contempla la participación de la Instancia Municipal de la Mujer, la Fiscalía, el DIF Coahuila, el DIF Ramos Arizpe y otras instituciones, entre ellas Inspira Coahuila, para brindar atención jurídica, psicológica y social.

El proyecto será desarrollado mediante la coordinación de los gobiernos estatal y municipal, con el propósito de ampliar la capacidad de atención a mujeres víctimas de violencia y facilitar su acceso a los servicios de protección y justicia.

El anuncio forma parte de las acciones presentadas durante la jornada estatal de los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que participaron la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González; la fiscal de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas Pérez, y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras.