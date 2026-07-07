Atienden cuatro carpetas de investigación por presunta crueldad

La Fundación Amor por los Animales da seguimiento a cuatro carpetas por presunta crueldad animal ante la Fiscalía de Coahuila

La Fundación Amor por los Animales participa actualmente en el seguimiento de cuatro carpetas de investigación por presunta crueldad animal que se encuentran en integración ante la Fiscalía General del Estado, informó su presidenta, Claudia Leza, quien atribuyó el incremento de los casos denunciados a una mayor participación de la ciudadanía.

La activista explicó que cada vez más personas conocen las instancias a las que pueden acudir para denunciar este tipo de hechos y diferencian entre maltrato animal, que corresponde atender a los municipios mediante sanciones administrativas, y los casos de crueldad en los que existe la muerte del animal, competencia de la Fiscalía.

“Tengo en la Fiscalía abiertos cuatro casos, en los cuales hemos ido avanzando; están en etapa de investigación y en espera de ver si se judicializan o no”, señaló.

Leza destacó que el trabajo coordinado entre asociaciones protectoras, ciudadanos y autoridades ha permitido fortalecer las investigaciones y facilitar la presentación de denuncias.

Indicó que anteriormente era poco común que los casos llegaran ante el Ministerio Público; sin embargo, aseguró que actualmente existe una mayor apertura para recibir las denuncias y darles seguimiento.

“Hemos tenido una muy buena respuesta de la sociedad civil, que es quien nos reporta los casos a las páginas. Me da mucho gusto que más asociaciones se están sumando y también se están documentando para saber cómo actuar”, afirmó.

La presidenta de la fundación hizo un llamado a la población para denunciar cualquier caso de maltrato o crueldad animal y aseguró que las organizaciones brindan acompañamiento gratuito a quienes deciden iniciar un procedimiento legal.

“Yo le pediría a la ciudadanía que si tienen un caso de maltrato o crueldad hacia los animales, hagan la denuncia, que no tengan miedo. Habemos personas que los acompañamos y les decimos cómo hacerlo; si tengo el tiempo, con todo gusto los acompaño y es completamente gratuito”, expresó.

Claudia Leza recordó que en los últimos años Coahuila ha registrado avances importantes en la persecución de estos delitos, al señalar que anteriormente muchos casos se resolvían únicamente con acuerdos entre las partes, mientras que ahora existen investigaciones que pueden llegar ante un juez.