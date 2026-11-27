El personal municipal atiende daños de pavimento en distintas colonias y calles de alta circulación, con canal de reportes Ramos Atiende.

Al menos 14 sectores habitacionales de Ramos Arizpe han sido atendidos durante noviembre mediante el programa permanente de bacheo, que contempla la reparación de calles, avenidas y accesos a zonas residenciales e industriales del municipio.

Entre las colonias intervenidas se encuentran El Campanario, Lomas del Valle II, Analco, Elsa Hernández, Cactus, El Mirador, Villa Sol, Quinta Manantiales, Portales, Blanca Esthela, Valle Oriente, Valle Poniente, Santa Fe y Parajes de los Pinos.

Movilidad cotidiana y postura municipal en Ramos Arizpe

Los trabajos se concentran tanto en calles al interior de las colonias como en vialidades de alta circulación vehicular, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de los automovilistas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el mantenimiento de la infraestructura vial busca atender las necesidades de desplazamiento cotidiano de las familias y los trabajadores del municipio.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar las calles por las que nuestra gente pasa todos los días para ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o regresar a sus hogares”, expresó.

Reportes ciudadanos a través de Ramos Atiende

Como parte del programa permanente de mantenimiento vial, el municipio mantiene habilitado el chatbot Ramos Atiende, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar baches y otras deficiencias en los servicios públicos de sus colonias.

Los reportes ciudadanos permiten identificar puntos que requieren reparación e incorporarlos a los trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial del municipio.