Atienden autoridades afectaciones por lluvias en Saltillo

Las lluvias registradas la tarde del jueves causaron diversas afectaciones en zonas del sur y centro de Saltillo, donde cuerpos de emergencia y autoridades municipales activaron operativos de atención inmediata. Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que, pese a los incidentes, no se reportaron personas lesionadas.

Entre los reportes más relevantes se encuentra la caída de una barda en la colonia González que dañó tres vehículos, así como el arrastre de automóviles por la corriente en la colonia República. Además, familias en las colonias Centenario y Prolongación Matamoros recibieron apoyo tras inundaciones en sus viviendas. En total, se atendieron 10 casas afectadas por acumulación de agua y 43 vehículos dañados por escurrimientos o fallas mecánicas.

El Gobierno Municipal desplegó cuadrillas para reparar daños en la carpeta asfáltica, especialmente en el cruce de Presidente Cárdenas y Álvaro Obregón. Además, se realizaron cierres preventivos en vialidades como Rayón, Obregón, y Mixcoac, mientras elementos de la Policía de Saltillo y del Grupo de Reacción Sureste auxiliaron a automovilistas atrapados por las corrientes, especialmente en la colonia Chapultepec.