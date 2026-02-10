Atiende Ramos Arizpe reportes ciudadanos gracias a chat bot

El sistema canaliza solicitudes a dependencias, reduce tiempos de respuesta y refleja cambios en transparencia y operación local

Un mensaje desde el celular está siendo suficiente para detonar reparaciones de baches, reposición de luminarias, retiro de vehículos abandonados y atención a quejas de transporte público en Ramos Arizpe. A través del nuevo chat bot municipal, el Ayuntamiento ya acumula más de 250 reportes ciudadanos que se han convertido en acciones en distintos puntos del municipio.

Reportes generan folios y seguimiento hasta su conclusión

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, los reportes recibidos no se quedan en una bandeja de entrada: cada solicitud genera un folio, se canaliza a la dependencia correspondiente y se le da seguimiento hasta su conclusión. Tan solo en los últimos días, los avisos ciudadanos derivaron en la reparación de decenas de luminarias, la atención de baches, fugas de drenaje y agua, así como el inicio de procedimientos para retirar al menos 20 vehículos abandonados.

Sistema agrupa reportes repetidos para acelerar soluciones

El sistema también ha permitido detectar patrones: por ejemplo, múltiples reportes sobre una misma falla —como una línea eléctrica dañada que deja sin luz a varias calles— se agrupan automáticamente, lo que evita duplicar trabajos y acelera la solución.

Servicios básicos se atienden en promedio en cuatro días

La mayoría de los reportes, explicó el edil, corresponden a problemas cotidianos que antes podían tardar semanas en resolverse, pero que ahora se atienden en un plazo promedio de hasta cuatro días, especialmente cuando se trata de alumbrado, bacheo, drenaje o transporte.

Ramos Arizpe obtiene 100% en evaluación de transparencia

En este contexto de atención directa a la ciudadanía, el alcalde subrayó que el municipio de Ramos Arizpe obtuvo una calificación del 100 por ciento en cumplimiento de transparencia, siendo el único municipio de Coahuila en alcanzar ese resultado en la evaluación trimestral más reciente del INTRAC.

Todo es revisado: desde la compra de un lápiz hasta la ejecución de un programa social.

Evaluación revisa uso de recursos y programas municipales

La revisión, detalló, abarcó desde ingresos y egresos, compras y contratos, hasta la entrega de apoyos, adquisición de vehículos y uso de recursos públicos, resultado del trabajo coordinado de las áreas de la administración municipal.

Priorizarán obras con base en consenso y rendición de cuentas

Gutiérrez Merino reconoció que no siempre existen recursos suficientes para atender todas las solicitudes de obra pública de manera inmediata; sin embargo, afirmó que las decisiones se toman con base en consenso ciudadano, priorización y rendición de cuentas.

La evaluación de transparencia se realiza de forma trimestral y busca garantizar que los municipios cumplan con la publicación, actualización y verificación de información obligatoria, fortaleciendo el acceso ciudadano a datos sobre el ejercicio del gobierno local.