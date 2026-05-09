Atiende IMSS más de 12 mil nacimientos durante 2025 en Coahuila

Especialistas hicieron un llamado a futuras madres para mantener controles médicos periódicos durante el embarazo y reducir riesgos

En vísperas del Día de las Madres, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila informó que durante 2025 sus hospitales atendieron 12 mil 669 nacimientos exitosos, mientras especialistas insistieron en la importancia del control prenatal para reducir riesgos durante el embarazo.

De acuerdo con la institución, más del 70 por ciento de las mujeres embarazadas mantuvieron seguimiento médico constante durante su gestación, lo que ayudó a mejorar las condiciones de atención y prevención tanto para las madres como para los recién nacidos.

La gineco-obstetra del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, Daniela Flores Gutiérrez, explicó que el control prenatal permite detectar oportunamente riesgos como preeclampsia, alteraciones genéticas, parto prematuro y problemas relacionados con la placenta.

Añadió que mediante consultas de medicina familiar y módulos PrevenIMSS se realizan estudios preventivos como medición de glucosa, pruebas de VIH y sífilis, vacunación y revisiones de salud bucal.

Indicó que el seguimiento médico también ayuda a identificar infecciones urinarias y otros padecimientos asociados al embarazo que podrían complicarse si no reciben atención oportuna.

El IMSS señaló que el médico familiar es quien determina el nivel de riesgo obstétrico de cada paciente y, en caso necesario, canaliza a las mujeres embarazadas con especialistas de segundo nivel.

Finalmente, especialistas hicieron un llamado a futuras madres para mantener controles médicos periódicos durante el embarazo y reducir riesgos para la salud tanto de la madre como del bebé.