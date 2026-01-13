Atiende Albergue de los Necesitados a 37 personas por frente frío

El albergue brindó alojamiento, abrigo y atención básica a quienes arribaron al espacio, principalmente durante las horas más críticas del frío

Un total de 37 personas fueron albergadas durante la madrugada en Saltillo ante las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 27, informó Jesús Javier Rocha Muñoz, responsable del Albergue de los Necesitados, ubicado en la Zona Centro de la ciudad.

Del total de personas atendidas, 22 corresponden a personas sin hogar o en situación de alta vulnerabilidad, mientras que 15 más se encuentran en contexto de movilidad, quienes solicitaron resguardo ante el descenso marcado de la temperatura registrado durante la noche y madrugada.

El albergue brindó alojamiento, abrigo y atención básica a quienes arribaron al espacio, principalmente durante las horas más críticas del frío, cuando el termómetro descendió de forma considerable en la región sureste del estado.

Jesús Javier Rocha Muñoz explicó que la afluencia aumentó conforme avanzó la noche, particularmente entre personas que pernoctan en la vía pública o que se encontraban de paso por la ciudad y no contaban con un lugar seguro para resguardarse del frío extremo.

El Albergue de los Necesitados se mantiene activo como uno de los principales puntos de resguardo en Saltillo durante la temporada invernal, especialmente ante la persistencia de frentes fríos que continúan afectando a la región.

Las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, por lo que se prevé que la demanda de espacios de resguardo se mantenga, principalmente entre población en situación de vulnerabilidad y personas en tránsito.