Atendió casa de cultura de Ramos Arizpe a 800 alumnos en talleres

Durante 2025, la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe brindó atención y formación artística a más de 800 alumnos, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, a través de talleres permanentes, cursos de verano y actividades culturales que se desarrollaron a lo largo del año, informó Aarón López Lomas, director de la Casa de la Cultura.

El alcance educativo y formativo mantuvo una participación constante y una respuesta positiva de la comunidad, lo que permitió consolidar grupos en distintas disciplinas artísticas.

De acuerdo con López Lomas, durante el año se incrementó la oferta con cinco nuevos talleres, los cuales se fueron ajustando conforme a la demanda y al interés de los alumnos, con el objetivo de mantener contenidos vigentes y funcionales.

Esta dinámica permitió renovar algunos talleres y fortalecer aquellos con mayor participación. Entre las disciplinas impartidas se encuentran ballet clásico, danza folclórica, teatro, guitarra, piano, violín, coro infantil y juvenil, artes plásticas, modelado en plastilina y arcilla, así como talleres de música y expresión corporal.

En varios casos, los alumnos avanzaron por etapas consecutivas, ya que los cursos no se manejan como ciclos aislados, sino como un proceso formativo continuo, similar a un esquema escolar.

El director destacó que este seguimiento ha permitido que alumnos egresados de los talleres ingresen a instituciones especializadas, como la Escuela Superior de Música y la Escuela Coahuila de Danza, lo que refleja el nivel de preparación alcanzado dentro de la Casa de la Cultura.

Como cierre de actividades del año, el recinto alistó un festival cultural con la participación de todos los talleres, que incluyó exhibiciones de artes plásticas, presentaciones musicales, danza, ballet clásico y una pastorela con enfoque mexicano, integrando a alumnos de distintas disciplinas.