Ataque de animal deja 37 animales muertos en ejido Mesillas

Habitantes del ejido Mesillas reportaron la muerte de 30 pollas, cuatro gallos, dos pavorreales y un gato tras el presunto ataque de un animal no identificado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Habitantes del ejido Mesillas reportaron el ataque de un animal no identificado que dejó sin vida a un total de 30 pollas, cuatro gallos, un gato y dos pavorreales al interior de un domicilio de la comunidad.

De acuerdo con un video difundido por los propios afectados, las aves fueron localizadas muertas dentro del corral, con escasos rastros de sangre y sin que los cuerpos fueran devorados, lo que ha generado incertidumbre entre los pobladores sobre el tipo de depredador que pudo haber ocasionado el daño.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando las aves se encontraban resguardadas en el patio de la vivienda. La malla ciclónica del perímetro presentaba afectaciones, por lo que se presume que el animal ingresó por ese punto para atacar a los ejemplares.

De acuerdo con los propietarios del domicilio afectado, descartan que se trate de un perro, ya que no se localizaron huellas en el lugar ni perforaciones en la malla ciclónica que indiquen por dónde pudo haber ingresado el animal.

Señalaron que las aves no fueron devoradas; en algunos casos únicamente aparecieron decapitadas o sin extremidades, mientras que a otras les extrajeron las vísceras y fueron dejadas en el sitio. Incluso un gato que se encontraba en la propiedad fue hallado sin marcas visibles de mordeduras, por lo que presumen que fue asfixiado.

Añadieron que cuentan con cámaras de videovigilancia debido a que el inmueble funciona como tienda, pero durante el horario en que ocurrió el ataque no se registraron imágenes y el segmento correspondiente de las grabaciones aparece borrado, al igual que en cámaras ubicadas frente al domicilio.

Cabe señalar que en el ejido Paredón, ubicado a pocos kilómetros de Mesillas, habitantes —incluida población migrante asentada en la zona— han reportado recientemente la presencia de un puma en las faldas de la sierra de Ramos Arizpe, lo que ha incrementado la preocupación entre las comunidades rurales.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre qué especie habría causado la muerte de las aves, ya que también podría tratarse de otro tipo de fauna silvestre como coyotes o perros ferales.

Los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades ambientales para realizar una inspección en el área, determinar el origen del ataque y emitir recomendaciones preventivas, ante el temor de que el animal regrese y represente un riesgo para otros animales domésticos o incluso para las personas.