Ataca adolescente a su madre con machete tras discusión

Un adolescente de 16 años ataca con un machete a su madre tras una discusión en las calles de la colonia Nueva Jerusalén.

Una mujer de 33 años resultó lesionada luego de ser agredida con un machete por su hijo, Jasiel Alexander, de 16 años, tras una discusión ocurrida en calles de la colonia Nueva Jerusalén.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se encontraba bajo los influjos de sustancias y, durante la discusión, tomó un machete y atacó a su madre, Patricia Guadalupe Nava Valdés, quien se encontraba viendo televisión.

La mujer presentó una lesión en el pómulo y la mejilla del lado izquierdo, de aproximadamente tres centímetros de longitud.

Familiares y vecinos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Personal de la Secretaría de Salud acudió para atenderla y posteriormente trasladarla al Hospital General, donde recibió curaciones y quedó bajo valoración médica. Fue reportada en condición estable.

Elementos de la Policía del Estado acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía acudió al hospital para recabar la declaración de la mujer. El adolescente logró escapar del lugar.