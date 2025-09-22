Asisten miembros de Info 7 al Premio Estatal de Periodismo 2025

Entre los galardonados se destacan los periodistas Eric Pichardo y Chrystian Estrada, así como Antonio Herrera y Javier “El Profe” Mendoza

Con gran orgullo, el equipo de Info 7 Coahuila celebra el reconocimiento a varios de sus integrantes en el Premio Estatal de Periodismo 2025, una distinción que honra la ética, el compromiso y la excelencia en el ejercicio periodístico en Coahuila. Entre los galardonados destaca Eric Pichardo, quien fue premiado en las categorías de Mejor Nota Periodística y Mejor Reportaje, gracias a su capacidad para abordar los hechos con profundidad, claridad y rigor informativo.

Chrystian Estrada también fue reconocido con el premio a Mejor Nota Periodística, distinción que resalta su estilo directo, capacidad de síntesis y enfoque humano en cada cobertura. Ambos reporteros representan la esencia de un periodismo comprometido con la verdad y cercano a la ciudadanía, aportando historias que no solo informan, sino que también generan reflexión y empatía en la audiencia.

Además, Antonio Herrera y Javier “El Profe” Mendoza recibieron un reconocimiento especial por su destacada trayectoria periodística. Este homenaje subraya años de trabajo constante y una sólida aportación al periodismo local, siempre con profesionalismo y compromiso. En Info 7 Coahuila, estos logros reafirman la calidad humana y profesional del equipo, cuyo esfuerzo diario continúa siendo fuente de inspiración para la comunidad.

¡Felicidades y que sigan los éxitos!

