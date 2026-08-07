Asignan más de 6.4 mdp para tres calles en El Tunal, Arteaga

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que la obra responde a una demanda histórica de los habitantes e incluye cordones cuneta y obras complementarias

El ejido El Tunal inició una nueva etapa de mejoramiento urbano con el arranque de la pavimentación de tres vialidades, un proyecto que contempla una inversión superior a $6.4 millones de pesos para mejorar la movilidad y las condiciones de acceso de las familias que habitan esta comunidad.

Los trabajos incluyen la pavimentación de las calles Jesús Fuentes, Privada del Amor y otra vialidad principal del ejido, donde también se construirán cordones cuneta y obras complementarias para garantizar la durabilidad de la infraestructura.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que el proyecto responde a una de las principales solicitudes de los habitantes de El Tunal, quienes durante años demandaron mejores condiciones para transitar por el sector.

Además de facilitar los traslados diarios, la obra permitirá mejorar el acceso de ambulancias, patrullas y unidades de Protección Civil, reduciendo los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia.

La intervención contempla una superficie cercana a 4 mil 900 metros cuadrados, con el objetivo de fortalecer la conectividad de una de las comunidades rurales más importantes del municipio.

La presidenta municipal destacó que el programa de obra pública continuará en distintos ejidos y comunidades de Arteaga como parte de la estrategia para mejorar la infraestructura y elevar la calidad de vida de la población.