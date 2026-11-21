Mediante el programa federal PRODEP, dos profesores de tiempo completo obtuvieron equipos de cómputo y herramientas para investigar y enseñar.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) destinó 70 mil pesos a la adquisición de equipamiento tecnológico para dos profesores de tiempo completo, como parte de los apoyos otorgados mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2026.

Los beneficiarios son Felipe de Jesús Elizalde Herrera y Aida Evelia Ibarra Carlos, quienes obtuvieron los recursos a través de la convocatoria de Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable.

El equipamiento entregado incluye computadoras y herramientas especializadas para experimentación, que serán utilizadas en actividades académicas, prácticas de enseñanza y proyectos de investigación dentro de la institución.

Entrega encabezada por rectoría y alcances del PRODEP

La entrega fue encabezada por el rector de la UTC, Sergio Alberto Guadarrama Cortez, quien participó en la asignación de los equipos adquiridos con los recursos del programa.

El PRODEP está orientado a fortalecer la formación y el desempeño académico de profesores de instituciones de educación superior, mediante apoyos relacionados con sus actividades de docencia, investigación y desarrollo profesional.

En el caso de la UTC, los recursos fueron destinados específicamente a mejorar las herramientas de trabajo de los dos docentes seleccionados, con el propósito de facilitar el desarrollo de sus actividades académicas y de experimentación.

Eje Universidad Pertinente y fortalecimiento en Ramos Arizpe

La adquisición de estos equipos también forma parte de las acciones institucionales dirigidas a mejorar las condiciones de enseñanza y fortalecer la preparación del personal docente.

La universidad incorporó esta entrega a su proyecto denominado Más Universidad, dentro del eje Universidad Pertinente, enfocado en el fortalecimiento de sus actividades académicas.

Con esta inversión, los dos profesores beneficiados dispondrán de equipamiento adicional para desarrollar sus labores de enseñanza e investigación en la Universidad Tecnológica de Coahuila, ubicada en Ramos Arizpe.