Así luce la imagen de la Virgen de Guadalupe en Saltillo

La figura de la Morenita del Tepeyac aparece rodeada por un resplandor de rayos dorados, mientras porta un manto azul verdoso adornado con estrellas

Este es el Santuario de Guadalupe, ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sobre la calle General Manuel Pérez Treviño, esquina con Ahuizotl, en la Zona Centro. Se trata de un recinto religioso de arquitectura neogótica que destaca por sus torres, arcos y vitrales, pero cuyo principal atractivo para los fieles es la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en su altar principal, cuya representación conserva los elementos tradicionales de la imagen venerada en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Así es la imagen de la Virgen de Guadalupe en Saltillo

La figura de la Morenita del Tepeyac aparece rodeada por un resplandor de rayos dorados, mientras porta un manto azul verdoso adornado con estrellas, que cubre su cabeza y cae sobre sus hombros. Debajo luce un vestido color rosa con detalles y flores doradas, además de una cinta oscura que cruza su cintura. A sus pies se observa la media luna sostenida por un ángel, elementos que forman parte de la iconografía guadalupana.

Otro de los detalles que llaman la atención son sus ojos, con una mirada serena y el rostro ligeramente inclinado hacia abajo, transmitiendo una expresión de humildad y recogimiento. Sus manos permanecen juntas a la altura del pecho, en posición de oración, como símbolo de fe y devoción. Son precisamente estos rasgos los que permiten reconocer la representación tradicional de la Virgen plasmada en la tilma de San Juan Diego.

Un recinto que conserva la tradición guadalupana

Es así como este recinto se convierte la confección con la bacilica de la Morenita del Tepeyac