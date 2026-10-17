Aseguran una tonelada de peyote en Coahuila; lo ocultaban en paja

El conductor, el vehículo y las plantas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, con sede en Torreón

Una tonelada de cactáceas protegidas, conocidas como peyote, fue asegurada por elementos de la Policía Estatal de Coahuila en el municipio de San Pedro de las Colonias. Las plantas eran transportadas en 110 cajas ocultas debajo de una carga de paja y tenían como destino Matehuala, San Luis Potosí.

Este decomiso ocurre luego de que este miércoles elementos estatales aseguraran también una tonelada de marihuana, por lo que ambos casos ponen nuevamente bajo atención los operativos de seguridad realizados en carreteras de la entidad.

De acuerdo con la información disponible, los agentes detuvieron para revisión un camión blanco con la leyenda “Servicio Particular” y placas de Coahuila. El conductor, identificado como Álvaro “N”, de 35 años y originario de San Luis Potosí, aseguró que únicamente transportaba paja; sin embargo, al inspeccionar la unidad, los policías localizaron las cajas con las cactáceas.

El conductor, el vehículo y las plantas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, con sede en Torreón, para las investigaciones correspondientes. Debido a que el peyote es una especie protegida, las autoridades determinarán la responsabilidad legal por su extracción y traslado, así como las sanciones que pudieran aplicarse por posibles delitos ambientales.