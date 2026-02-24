Aseguran un vehículo a delincuentes en el municipio de Juárez

Fernández Montañez destacó la coordinación con fuerzas federales y corporaciones de otros estados como clave para mantener la paz y seguridad en Coahuila

Elementos de las Fuerzas de Seguridad de Coahuila aseguraron un vehículo con presuntos integrantes del crimen organizado en el municipio de Juárez, fronterizo con Nuevo León, días antes de la detención del líder del cártel “Mencho” en Jalisco.

Enfrentamiento previo con convoy delictivo

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que 24 horas antes se detectó un convoy de tres vehículos desde Nuevo León. Durante la operación hubo disparos hacia las fuerzas estatales, que repelieron la agresión sin bajas ni heridos.

“Hay disparos por parte de ellos hacia nuestras fuerzas, los cuales repelen esta agresión, afortunadamente por parte de la Policía Estatal no hay ningún herido, ninguna baja, hay algunos daños materiales por parte de estas células delictivas que intentaban ingresar al estado.”

Resultado del aseguramiento

Como resultado del enfrentamiento, se logró asegurar un vehículo, mientras los presuntos delincuentes huyeron en los otros dos. La unidad asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Coordinación interinstitucional para la seguridad

Fernández Montañez destacó la coordinación con fuerzas federales y corporaciones de otros estados como clave para mantener la paz y seguridad en Coahuila, reforzando la vigilancia en zonas fronterizas y estratégicas del estado.