Aseguran pipa de 48,000 litros en carretera a Torreón

El conductor fue trasladado junto con la unidad a las instalaciones de la FGR, en Saltillo, donde quedó a disposición de las autoridades

Elementos de la Policía del Estado aseguraron un tractocamión con una pipa para transportar hidrocarburo y detuvieron a su conductor durante un operativo realizado en la carretera federal 40 Matamoros-Saltillo, en Saltillo.

La intervención ocurrió a la altura del kilómetro 9+300, en el ejido Padre Santo, cerca del cruce de la carretera a Torreón con el libramiento norponiente, donde los agentes detectaron presuntas irregularidades en la documentación del combustible.

De acuerdo con los primeros informes, el operador no contaba con los documentos necesarios para acreditar el traslado del hidrocarburo, por lo que se procedió al aseguramiento de la unidad y a la detención del hombre.

El vehículo es un tractocamión Kenworth, modelo 2015, color blanco, equipado con una pipa con capacidad para 48 mil litros. Hasta el momento, no se ha precisado cuánto combustible transportaba al momento de la revisión.

El conductor, un hombre mayor de edad, fue trasladado junto con la unidad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Saltillo, donde quedó a disposición de las autoridades federales.

La FGR investigará la procedencia y el destino del hidrocarburo, así como la documentación relacionada con su transporte, para determinar si existe alguna responsabilidad legal por los hechos.