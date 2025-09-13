Aseguran pipa con combustible presuntamente ilegal

La Guardia Nacional aseguró una pipa con combustible en Saltillo y la llevó a la FGR, lo que generó fuerte movilización en el bulevar Francisco Coss

Una pipa que transportaba combustible fue asegurada este viernes por elementos de la Guardia Nacional, la misma que fue llevada al edificio de la Fiscalía General de la República (FGR) en Saltillo, generando una fuerte movilización sobre el bulevar Francisco Coss.

El vehículo de carga, aparentemente relacionado con actividades ilícitas, fue interceptado cuando se dirigía por la carretera federal 57 con rumbo a la ciudad.

La unidad pertenece a la empresa Miguel A. Lazalde, originaria de Monclova, y trasladaba aproximadamente 20 mil litros de combustible. Según los primeros reportes, las autoridades sospechan que el contenido podría tratarse de huachicol, es decir, combustible obtenido de manera ilegal.

La procedencia de la carga y la legalidad del traslado están siendo verificadas por personal especializado.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que dicha empresa ya había sido señalada por presuntas anomalías en sus operaciones y actualmente se encuentra bajo revisión por parte de la Procuraduría General de la República.

De esta manera continúa el combate al huachicol también en carreteras del estado de Coahuila.