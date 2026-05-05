Aseguran más de 700 kilos de marihuana en carretera a Zacatecas

El aseguramiento se realizó durante labores de vigilancia en las que participaron también elementos del Ejército y personal de la FGR

Un cargamento de aproximadamente 760 kilogramos de marihuana fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Saltillo, donde además fue detenido el conductor del vehículo que la transportaba.

El aseguramiento se realizó sobre la carretera Zacatecas-Saltillo, durante labores de vigilancia en las que participaron también elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la información oficial, los agentes marcaron el alto a un camión tipo torton para una inspección, y al revisar el área de carga localizaron 43 cajas de cartón que contenían paquetes con droga.

El conductor fue detenido en el lugar, mientras que la droga, el vehículo y el operador fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

El decomiso representa cerca de tres cuartos de tonelada de marihuana, uno de los aseguramientos relevantes en la región durante recientes operativos en carreteras federales.