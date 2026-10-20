Aseguran kilos de marihuana tras salida de camino de conductor

Un conductor identificado como Eddy “N” fue vinculado a proceso por transportar aproximadamente 440 kilogramos de marihuana distribuidos en 11 cajas

Un incidente vial permitió a elementos de la Policía Civil de Coahuila descubrir un cargamento de aproximadamente 440 kilogramos de marihuana, que era transportado en un vehículo sobre la carretera federal 40, en el tramo Torreón-Saltillo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el conductor, identificado como Eddy “N”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de transporte de narcóticos, luego de que las autoridades federales presentaran los datos de prueba ante un juez de control.

Los hechos ocurrieron cuando el vehículo que conducía salió repentinamente de la vía y estuvo a punto de volcar, situación que llamó la atención de los elementos de seguridad que se encontraban en el sector.

Al acercarse para revisar lo ocurrido, los policías detectaron un olor característico a la marihuana que provenía del interior de la unidad.

Localizan droga distribuida en 11 cajas

De acuerdo con las investigaciones, los agentes solicitaron autorización al conductor para inspeccionar el vehículo, donde encontraron 11 cajas de cartón que contenían hierba con las características de la marihuana.

Tras la revisión, las autoridades establecieron que el cargamento tenía un peso aproximado de 440 kilogramos.

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y la droga asegurada, para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Dictan prisión preventiva al conductor

La Fiscalía Federal en Coahuila, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba ante un juez de control para solicitar la vinculación a proceso del detenido.

Después de analizar los elementos aportados por el Ministerio Público Federal, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal contra Eddy “N” por su posible participación en el delito de transporte de narcóticos.

Además, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento judicial.

La autoridad estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán recabarse nuevos elementos relacionados con el cargamento asegurado.

La Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del traslado de la droga y las posibles responsabilidades penales relacionadas con este caso.