Aseguran en Piedras Negras droga con un valor de más de 7 mdp

Asegura la Policía Estatal de Coahuila una camioneta Lincoln, con placas del estado de Texas, con los narcóticos en su interior, en la colonia La Laja

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila lograron decomisar 23.5 kilogramos de cristal y casi un kilo de heroína, durante un operativo derivado de una indagatoria, en la ciudad de Piedras Negras.

Gracias al trabajo de investigación de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, se logró asegurar una camioneta Lincoln con placas del estado de Texas con los narcóticos en su interior, en la colonia La Laja.

La droga incautada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.

Durante el operativo, se logró la detención de dos personas del sexo femenino, quienes se encontraban a bordo del vehículo con la droga, misma que fue descubierta con el apoyo de un elemento canino de la Policía Estatal.

De acuerdo con datos de otros operativos realizados en Coahuila, la droga incautada tiene un valor en el mercado de más de 7 millones de pesos.

El operativo se realizó la noche de este miércoles 5 de noviembre con elementos de la Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como la Policía de Acción y Reacción (PAR).

Estas acciones fueron supervisadas por parte de la Fiscalía General del Estado, a través del delegado de la Zona Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez, así como el mando regional de la Policía Estatal, Jordan Espino.

El comandante Javier Iván Cruz, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el comandante Alonso Salas, de la Policía Estatal, trabajaron coordinados para el operativo.